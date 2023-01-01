Кейт Бёртон

Биография

Кейт Бертон – актриса, которая родилась в Швейцарии, однако сейчас живет в Америке. Является лауреатом нескольких театральных премий, среди которых и награда «Тони». Является дочерью актеров Сибил и Ричарда Бертонов. Благодаря влиянию родителей-актеров Кейт Бертон с детства занималась в театральном кружке, а позже, во времена учебы в университете являлась активной участницей самодеятельности, много играла в студенческом театре. После переезда в Соединенный Штаты, благодаря своему таланту и необычному творческому видению добилась успеха в театре на Бродвее. Роли Кейт Бертон всегда были яркими, запоминающимися и знаменательными. Актриса снялась во множестве фильмов и сериалов, включая «Заметки для моей дочери», «Закон и порядок», «Западное крыло», «Справедливая Эми», «Хорошая жена», «Ищейка», а также многих других. Первым сериалом Кейт Бертон, благодаря которому она завоевала мировую известность, стал «Анатомия Грея», где актриса исполнила главную роль. После этого она сыграла вице-президента С. Лэнгстон в проекте «Скандал», который также стал весьма популярным. Обе эти работы принесли ей популярность, а также были номинированы на три премии «Эмми» и две «Тони».