Золотая мина (сериал, 1978) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сбитый на обочине дороги мужчина оказывается загадочным образом связан с сокровищами. Фильм «Золотая мина» — классический советский детектив с Михаилом Глузским, Олегом Далем и Ларисой Удовиченко.



В пригороде Ленинграда сбивают Олега Торчинского, сотрудника обувного отдела универмага. Скрывшийся с места преступления водитель явно действовал со злым умыслом, а пострадавший оказывается в больнице в тяжелом состоянии. Капитан Крошин, полковник Зарубин и лейтенант Лебедева тут же приступают к расследованию. Среди вещей Торчинского находят план дачи супругов Дроздовских. По странному совпадению именно они на следующий день обращаются в милицию с подозрением, что за их домом кто-то следит. Они еще не знают, что привлекли внимание опасного рецидивиста, заинтересованного в сокровищах, хранящихся под дачным фундаментом.



