Золотая мина (сериал, 1978) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

1978, Золотая мина. Серия 1
Криминал, Детектив12+

О сериале

Сбитый на обочине дороги мужчина оказывается загадочным образом связан с сокровищами. Фильм «Золотая мина» — классический советский детектив с Михаилом Глузским, Олегом Далем и Ларисой Удовиченко.

В пригороде Ленинграда сбивают Олега Торчинского, сотрудника обувного отдела универмага. Скрывшийся с места преступления водитель явно действовал со злым умыслом, а пострадавший оказывается в больнице в тяжелом состоянии. Капитан Крошин, полковник Зарубин и лейтенант Лебедева тут же приступают к расследованию. Среди вещей Торчинского находят план дачи супругов Дроздовских. По странному совпадению именно они на следующий день обращаются в милицию с подозрением, что за их домом кто-то следит. Они еще не знают, что привлекли внимание опасного рецидивиста, заинтересованного в сокровищах, хранящихся под дачным фундаментом.

Кто же действительно стоит за происходящим, расскажет детектив «Золотая мина» 1977 года, смотреть онлайн который можно на нашем видеосервисе Wink.

Страна
СССР
Жанр
Криминал, Детектив
Качество
SD
Время
63 мин / 01:03

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.0 IMDb