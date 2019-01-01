Зло. Сезон 4. Серия 2
Wink
Сериалы
Зло
4-й сезон
2-я серия
8.92019, Evil
Ужасы, Драмы18+
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Зло (сериал, 2019) сезон 4 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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Сюжет

Как отличить одержимость дьяволом от помешательства? Наводящий страх сериал со звездой «Остаться в живых».

Психолог Кристен Бушар устала справляться с бесконечной чередой проблем. Она в одиночку воспитывает четырех дочерей, пытается вернуть долги и много работает. Очередной случай вызывает у Кристен сомнения по поводу безумия подсудимого, что очень не нравится окружному прокурору. Внезапно женщина получает новое предложение и шанс расправиться с долгами: ее приглашает в напарники детектив, консультирующий католическую церковь. Бену не помешает стороннее мнение, ведь его самого просят определить, мог ли серийный убийца совершать преступления, ведомый дьяволом.

Смогут ли наука и религия ужиться вместе и какие леденящие душу открытия ждут героев? Сериал «Зло» смотреть онлайн приглашаем вас на видеосервисе Wink в подписке Amediateka.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Мистические, Ужасы, Драмы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Зло»