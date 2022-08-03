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Зло
2-й сезон

Зло (сериал, 2021) сезон 2 смотреть онлайн

8.92021, Evil 13 серий
Ужасы, Криминал18+
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Сезоны и серии

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О сериале

Продолжение истории о необычной команде специалистов по паранормальному: смотрите сериал «Зло» с подпиской Amediateka на Wink.

Психолог Кристен Бушар, будущий священник Дэвид и криминалист Бен продолжают расследовать самые странные случаи преступлений и безумств. В новом сезоне команду ждет встреча с самыми разнообразными «гостями из другого мира»: ангелами, демонами, даже джиннами и НЛО. Но весь мир сверхъестественного — ничто в сравнении с творениями человеческих рук. Так во время работы над одним из дел в Корнелльском университете троица натыкается на жуткую лабораторию, чей создатель неизвестен...

Какие открытия ждут Кристен, Дэвида и Бена на этот раз? Смотрите 2 сезон сериала «Зло» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США
Жанр
Мистика, Ужасы, Криминал, Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Зло»