Зло (сериал, 2021) сезон 2 смотреть онлайн
8.92021, Evil 13 серий
Ужасы, Криминал18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
- 18+43 мин
Зло
Сезон 2 Серия 1
- 18+41 мин
Зло
Сезон 2 Серия 2
- 18+42 мин
Зло
Сезон 2 Серия 3
- 18+42 мин
Зло
Сезон 2 Серия 4
- 18+45 мин
Зло
Сезон 2 Серия 5
- 18+47 мин
Зло
Сезон 2 Серия 6
- 18+46 мин
Зло
Сезон 2 Серия 7
- 18+47 мин
Зло
Сезон 2 Серия 8
- 18+46 мин
Зло
Сезон 2 Серия 9
- 18+47 мин
Зло
Сезон 2 Серия 10
- 18+46 мин
Зло
Сезон 2 Серия 11
- 18+45 мин
Зло
Сезон 2 Серия 12
- 18+47 мин
Зло
Сезон 2 Серия 13
О сериале
Продолжение истории о необычной команде специалистов по паранормальному: смотрите сериал «Зло» с подпиской Amediateka на Wink.
Психолог Кристен Бушар, будущий священник Дэвид и криминалист Бен продолжают расследовать самые странные случаи преступлений и безумств. В новом сезоне команду ждет встреча с самыми разнообразными «гостями из другого мира»: ангелами, демонами, даже джиннами и НЛО. Но весь мир сверхъестественного — ничто в сравнении с творениями человеческих рук. Так во время работы над одним из дел в Корнелльском университете троица натыкается на жуткую лабораторию, чей создатель неизвестен...
Какие открытия ждут Кристен, Дэвида и Бена на этот раз? Смотрите 2 сезон сериала «Зло» в подписке Amediateka на Wink.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.7 IMDb
- ДДРежиссёр
Джон
Дал
- ПСРежиссёр
Питер
Соллетт
- РКРежиссёр
Роберт
Кинг
- НМРежиссёр
Нельсон
МакКормик
- КХАктриса
Катя
Херберс
- Актёр
Майк
Колтер
- МЭАктёр
Майкл
Эмерсон
- Актёр
Аасиф
Мандви
- БШАктриса
Бруклин
Шак
- СГАктриса
Скайлар
Грэй
- МКАктриса
Мэдди
Крокко
- ДНАктриса
Далия
Напп
- КЛАктриса
Кристин
Лати
- КФАктёр
Курт
Фуллер
- МКСценарист
Мишель
Кинг
- РКСценарист
Роберт
Кинг
- РССценарист
Рокни
С. О’Бэннон
- ОССценарист
Орин
Сквайр
- ЛГПродюсер
Лиз
Глоцер
- МКПродюсер
Мишель
Кинг
- СХХудожник
Стефен
Хендирксон
- МЗХудожник
Майкл
З. Ханан
- МКМонтажёр
Мэттью
Крегор
- ФМОператор
Фред
Мерфи
- ДБКомпозитор
Дэвид
Бакли