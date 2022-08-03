Продолжение истории о необычной команде специалистов по паранормальному: смотрите сериал «Зло» с подпиской Amediateka на Wink.



Психолог Кристен Бушар, будущий священник Дэвид и криминалист Бен продолжают расследовать самые странные случаи преступлений и безумств. В новом сезоне команду ждет встреча с самыми разнообразными «гостями из другого мира»: ангелами, демонами, даже джиннами и НЛО. Но весь мир сверхъестественного — ничто в сравнении с творениями человеческих рук. Так во время работы над одним из дел в Корнелльском университете троица натыкается на жуткую лабораторию, чей создатель неизвестен...



Какие открытия ждут Кристен, Дэвида и Бена на этот раз? Смотрите 2 сезон сериала «Зло» в подписке Amediateka на Wink.

