Зло (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

Психолог, священник и детектив раскрывают людские тайны: смотрите сериал «Зло» с подпиской Amediateka на Wink.



Кристен Бушар занималась психологической оценкой подозреваемых в суде, пока неприятные обстоятельства и неожиданное предложение не изменили ее жизнь. Теперь женщина определяет грань между болезнью и дьявольским вмешательством в компании будущего служителя церкви Дэвида Акосты и детектива Бена Шрофа. Начав с одержимого серийного убийцы, команда продолжает разбираться в самых странных случаях человеческого безумия. Восстание из мертвых, необъяснимая жестокость и шарлатанство становятся их рутиной. Но что будет с самими «спасителями»? Ведь грань между наукой и сверхъестественным с каждым делом стирается все больше...



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