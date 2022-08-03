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Зло
1-й сезон

Зло (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

8.92019, Evil 13 серий
Ужасы, Криминал18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

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О сериале

Психолог, священник и детектив раскрывают людские тайны: смотрите сериал «Зло» с подпиской Amediateka на Wink.

Кристен Бушар занималась психологической оценкой подозреваемых в суде, пока неприятные обстоятельства и неожиданное предложение не изменили ее жизнь. Теперь женщина определяет грань между болезнью и дьявольским вмешательством в компании будущего служителя церкви Дэвида Акосты и детектива Бена Шрофа. Начав с одержимого серийного убийцы, команда продолжает разбираться в самых странных случаях человеческого безумия. Восстание из мертвых, необъяснимая жестокость и шарлатанство становятся их рутиной. Но что будет с самими «спасителями»? Ведь грань между наукой и сверхъестественным с каждым делом стирается все больше...

Смогут ли образованный психолог и детектив-скептик принять существование потустороннего мира? Смотрите 1 сезон сериала «Зло» с подпиской Amediateka в онлайн-кинотеатре Wink.

Страна
США
Жанр
Мистика, Ужасы, Криминал, Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Зло»