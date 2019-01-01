Зло. Сезон 1. Серия 13
Wink
Сериалы
Зло
1-й сезон
13-я серия
8.92019, Evil
Ужасы, Драмы18+
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Зло (сериал, 2019) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

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Сюжет

В центре сюжета — психолог, специализирующийся на событиях, которые пресса квалифицирует как «чудо». Реально ли этим явлениям нет объяснения или их все-таки можно научно обосновать? Компанию скептически настроенной девушке составят священник и мутноватого вида «синий воротничок».

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Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Зло»