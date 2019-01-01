Зло (сериал, 2019) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

В центре сюжета — психолог, специализирующийся на событиях, которые пресса квалифицирует как «чудо». Реально ли этим явлениям нет объяснения или их все-таки можно научно обосновать? Компанию скептически настроенной девушке составят священник и мутноватого вида «синий воротничок».



