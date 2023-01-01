Зло (сериал, 2019) сезон 3 смотреть онлайн
Сюжет
Одержимость, искушение и борьба в третьем сезоне мрачного триллера: сериал «Зло» смотреть онлайн можно с подпиской Amediateka на Wink.
Третья часть подготовила зрителям множество сюрпризов: отношения между Кристен и Дэвидом станут заметно ближе: сможет ли священник удержаться на краю пропасти? В рамках нового дела команде придется работать с картинкой в интернете — безобидный мем заставляет пользователей одного за другим совершать ужасные вещи. Еще одной угрозой становятся странные детские игрушки, но у служителей церкви появляется забота поважнее: сестра Андреа и Дэвид должны найти способ спасти пророка.
Какая развязка будет у этой леденящей душу истории? Приглашаем вас и дальше смотреть «Зло» — 3 сезон сериала доступен целиком в отличном качестве на видеосервисе Wink.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыМистические, Ужасы, Драмы, Зарубежные
Рейтинг
- ДДРежиссёр
Джон
Дал
- ПСРежиссёр
Питер
Соллетт
- РКРежиссёр
Роберт
Кинг
- НМРежиссёр
Нельсон
МакКормик
- КХАктриса
Катя
Херберс
- Актёр
Майк
Колтер
- МЭАктёр
Майкл
Эмерсон
- Актёр
Аасиф
Мандви
- БШАктриса
Бруклин
Шак
- СГАктриса
Скайлар
Грэй
- МКАктриса
Мэдди
Крокко
- ДНАктриса
Далия
Напп
- КЛАктриса
Кристин
Лати
- КФАктёр
Курт
Фуллер
- МКСценарист
Мишель
Кинг
- РКСценарист
Роберт
Кинг
- РССценарист
Рокни
С. О’Бэннон
- ОССценарист
Орин
Сквайр
- ЛГПродюсер
Лиз
Глоцер
- МКПродюсер
Мишель
Кинг
- СХХудожник
Стефен
Хендирксон
- МЗХудожник
Майкл
З. Ханан
- МКМонтажёр
Мэттью
Крегор
- ФМОператор
Фред
Мерфи
- ДБКомпозитор
Дэвид
Бакли