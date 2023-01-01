Зло (сериал, 2019) сезон 3 смотреть онлайн

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Одержимость, искушение и борьба в третьем сезоне мрачного триллера: сериал «Зло» смотреть онлайн можно с подпиской Amediateka на Wink.



Третья часть подготовила зрителям множество сюрпризов: отношения между Кристен и Дэвидом станут заметно ближе: сможет ли священник удержаться на краю пропасти? В рамках нового дела команде придется работать с картинкой в интернете — безобидный мем заставляет пользователей одного за другим совершать ужасные вещи. Еще одной угрозой становятся странные детские игрушки, но у служителей церкви появляется забота поважнее: сестра Андреа и Дэвид должны найти способ спасти пророка.



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