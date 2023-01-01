Зло. Сезон 3
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3-й сезон

Зло (сериал, 2019) сезон 3 смотреть онлайн

8.92019, Evil 10 серий
Ужасы, Драмы18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

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Сюжет

Одержимость, искушение и борьба в третьем сезоне мрачного триллера: сериал «Зло» смотреть онлайн можно с подпиской Amediateka на Wink.

Третья часть подготовила зрителям множество сюрпризов: отношения между Кристен и Дэвидом станут заметно ближе: сможет ли священник удержаться на краю пропасти? В рамках нового дела команде придется работать с картинкой в интернете — безобидный мем заставляет пользователей одного за другим совершать ужасные вещи. Еще одной угрозой становятся странные детские игрушки, но у служителей церкви появляется забота поважнее: сестра Андреа и Дэвид должны найти способ спасти пророка.

Какая развязка будет у этой леденящей душу истории? Приглашаем вас и дальше смотреть «Зло» — 3 сезон сериала доступен целиком в отличном качестве на видеосервисе Wink.

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Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Зло»

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