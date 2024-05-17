Зло. Сезон 4
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Зло
4-й сезон

Зло (сериал, 2019) сезон 4 смотреть онлайн

8.92019, Evil 14 серий
Ужасы, Криминал18+
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Сезоны и серии

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О сериале

Психолог и священник исследуют паранормальные явления. В четвертой части они сталкиваются с еще более загадочными и пугающими случаями, которые заставляют их переосмыслить свои представления о добре и зле. Смотрите 4 сезон сериала «Зло» в подписке Amediateka на Wink.

В четвертом сезоне вы снова окунетесь в захватывающие приключения психолога Кристин Бушар и служителя церкви Дэвида Акосты, которые расследуют серию загадочных убийств, связанных с демоническими силами. На их пути встречается новый, могущественный демон, желающий захватить мир и уничтожить все живое. Герои вынуждены объединиться с другими экспертами, чтобы раз и навсегда остановить зло.

Если вам не терпится увидеть достойное завершение популярного детективно-судебного триллера, то скорее включайте сериал «Зло» в подписке Amediateka на Wink!

Страна
США
Жанр
Мистика, Ужасы, Криминал, Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Зло»