Психолог и священник исследует паранормальные явления. В четвертой части они сталкиваются с еще более загадочными и пугающими случаями, которые заставляют их переосмыслить свои представления о добре и зле. Не пропустите мистический сериал «Зло» — 4 сезон ждет вас онлайн в отличном качестве на Wink.



В четвертом сезоне вы снова окунетесь в захватывающие приключения психолога Кристин Бушар и служителя церкви Дэвида Акосты, которые расследуют серию загадочных убийств, связанных с демоническими силами. На их пути встречается новый, могущественный демон, желающий захватить мир и уничтожить все живое. Герои вынуждены объединиться с другими экспертами, чтобы раз и навсегда остановить зло.



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