Зло (сериал, 2019) сезон 4 серия 13 смотреть онлайн
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Зло
Сезон 4 Серия 1
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Зло
Сезон 4 Серия 2
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Зло
Сезон 4 Серия 3
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Зло
Сезон 4 Серия 4
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Зло
Сезон 4 Серия 5
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Сезон 4 Серия 6
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Зло
Сезон 4 Серия 7
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Зло
Сезон 4 Серия 8
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Зло
Сезон 4 Серия 9
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Зло
Сезон 4 Серия 10
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Зло
Сезон 4 Серия 11
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Сезон 4 Серия 12
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Зло
Сезон 4 Серия 13
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Зло
Сезон 4 Серия 14
Сюжет
Психолог и священник исследует паранормальные явления. В четвертой части они сталкиваются с еще более загадочными и пугающими случаями, которые заставляют их переосмыслить свои представления о добре и зле. Не пропустите мистический сериал «Зло» — 4 сезон ждет вас онлайн в отличном качестве на Wink.
В четвертом сезоне вы снова окунетесь в захватывающие приключения психолога Кристин Бушар и служителя церкви Дэвида Акосты, которые расследуют серию загадочных убийств, связанных с демоническими силами. На их пути встречается новый, могущественный демон, желающий захватить мир и уничтожить все живое. Герои вынуждены объединиться с другими экспертами, чтобы раз и навсегда остановить зло.
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD
ЖанрыМистические, Ужасы, Драмы, Зарубежные
Рейтинг
- ДДРежиссёр
Джон
Дал
- ПСРежиссёр
Питер
Соллетт
- РКРежиссёр
Роберт
Кинг
- НМРежиссёр
Нельсон
МакКормик
- КХАктриса
Катя
Херберс
- Актёр
Майк
Колтер
- МЭАктёр
Майкл
Эмерсон
- Актёр
Аасиф
Мандви
- БШАктриса
Бруклин
Шак
- СГАктриса
Скайлар
Грэй
- МКАктриса
Мэдди
Крокко
- ДНАктриса
Далия
Напп
- КЛАктриса
Кристин
Лати
- КФАктёр
Курт
Фуллер
- МКСценарист
Мишель
Кинг
- РКСценарист
Роберт
Кинг
- РССценарист
Рокни
С. О’Бэннон
- ОССценарист
Орин
Сквайр
- ЛГПродюсер
Лиз
Глоцер
- МКПродюсер
Мишель
Кинг
- СХХудожник
Стефен
Хендирксон
- МЗХудожник
Майкл
З. Ханан
- МКМонтажёр
Мэттью
Крегор
- ФМОператор
Фред
Мерфи
- ДБКомпозитор
Дэвид
Бакли