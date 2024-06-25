Зло. Сезон 4. Серия 7
Wink
Сериалы
Зло
4-й сезон
7-я серия
8.92019, Evil
Ужасы, Криминал18+
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Зло (сериал, 2019) сезон 4 серия 7 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Психолог и священник исследует паранормальные явления. В четвертой части они сталкиваются с еще более загадочными и пугающими случаями, которые заставляют их переосмыслить свои представления о добре и зле. Не пропустите мистический сериал «Зло» — 4 сезон ждет вас онлайн в отличном качестве на Wink.

В четвертом сезоне вы снова окунетесь в захватывающие приключения психолога Кристин Бушар и служителя церкви Дэвида Акосты, которые расследуют серию загадочных убийств, связанных с демоническими силами. На их пути встречается новый, могущественный демон, желающий захватить мир и уничтожить все живое. Герои вынуждены объединиться с другими экспертами, чтобы раз и навсегда остановить зло.

Если вам не терпится увидеть достойное завершение популярного детективно-судебного триллера, то скорее включайте «Зло» — сериал смотреть онлайн в хорошем качестве с 2019 года можно уже сейчас в подписке Amediateka на Wink!

Страна
США
Жанр
Мистика, Ужасы, Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Зло»