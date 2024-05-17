Зло (сериал, 2019) сезон 4 серия 1 смотреть онлайн
- 18+54 мин
Зло
Сезон 4 Серия 1
- 18+54 мин
Зло
Сезон 4 Серия 2
- 18+50 мин
Зло
Сезон 4 Серия 3
- 18+57 мин
Зло
Сезон 4 Серия 4
- 18+44 мин
Зло
Сезон 4 Серия 5
- 18+51 мин
Зло
Сезон 4 Серия 6
- 18+53 мин
Зло
Сезон 4 Серия 7
- 18+54 мин
Зло
Сезон 4 Серия 8
- 18+52 мин
Зло
Сезон 4 Серия 9
- 18+58 мин
Зло
Сезон 4 Серия 10
- 18+55 мин
Зло
Сезон 4 Серия 11
- 18+53 мин
Зло
Сезон 4 Серия 12
- 18+59 мин
Зло
Сезон 4 Серия 13
- 18+55 мин
Зло
Сезон 4 Серия 14
О сериале
Как отличить одержимость дьяволом от помешательства? Наводящий страх сериал со звездой «Остаться в живых».
Психолог Кристен Бушар устала справляться с бесконечной чередой проблем. Она в одиночку воспитывает четырех дочерей, пытается вернуть долги и много работает. Очередной случай вызывает у Кристен сомнения по поводу безумия подсудимого, что очень не нравится окружному прокурору. Внезапно женщина получает новое предложение и шанс расправиться с долгами: ее приглашает в напарники детектив, консультирующий католическую церковь. Бену не помешает стороннее мнение, ведь его самого просят определить, мог ли серийный убийца совершать преступления, ведомый дьяволом.
Смогут ли наука и религия ужиться вместе и какие леденящие душу открытия ждут героев? Сериал «Зло» смотреть онлайн приглашаем вас на видеосервисе Wink в подписке Amediateka.
Рейтинг
- ДДРежиссёр
Джон
Дал
- ПСРежиссёр
Питер
Соллетт
- РКРежиссёр
Роберт
Кинг
- НМРежиссёр
Нельсон
МакКормик
- КХАктриса
Катя
Херберс
- Актёр
Майк
Колтер
- МЭАктёр
Майкл
Эмерсон
- Актёр
Аасиф
Мандви
- БШАктриса
Бруклин
Шак
- СГАктриса
Скайлар
Грэй
- МКАктриса
Мэдди
Крокко
- ДНАктриса
Далия
Напп
- КЛАктриса
Кристин
Лати
- КФАктёр
Курт
Фуллер
- МКСценарист
Мишель
Кинг
- РКСценарист
Роберт
Кинг
- РССценарист
Рокни
С. О’Бэннон
- ОССценарист
Орин
Сквайр
- ЛГПродюсер
Лиз
Глоцер
- МКПродюсер
Мишель
Кинг
- СХХудожник
Стефен
Хендирксон
- МЗХудожник
Майкл
З. Ханан
- МКМонтажёр
Мэттью
Крегор
- ФМОператор
Фред
Мерфи
- ДБКомпозитор
Дэвид
Бакли