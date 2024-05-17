Зло. Сезон 4. Серия 1
Wink
Сериалы
Зло
4-й сезон
1-я серия
8.92019, Evil
Ужасы, Драма18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Зло (сериал, 2019) сезон 4 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон

О сериале

Как отличить одержимость дьяволом от помешательства? Наводящий страх сериал со звездой «Остаться в живых».

Психолог Кристен Бушар устала справляться с бесконечной чередой проблем. Она в одиночку воспитывает четырех дочерей, пытается вернуть долги и много работает. Очередной случай вызывает у Кристен сомнения по поводу безумия подсудимого, что очень не нравится окружному прокурору. Внезапно женщина получает новое предложение и шанс расправиться с долгами: ее приглашает в напарники детектив, консультирующий католическую церковь. Бену не помешает стороннее мнение, ведь его самого просят определить, мог ли серийный убийца совершать преступления, ведомый дьяволом.

Смогут ли наука и религия ужиться вместе и какие леденящие душу открытия ждут героев? Сериал «Зло» смотреть онлайн приглашаем вас на видеосервисе Wink в подписке Amediateka.

Страна
США
Жанр
Мистика, Ужасы, Драма
Качество
Full HD
Время
53 мин / 00:53

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Зло»