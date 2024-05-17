Зло (сериал, 2019) сезон 4 серия 1 смотреть онлайн

Как отличить одержимость дьяволом от помешательства? Наводящий страх сериал со звездой «Остаться в живых».



Психолог Кристен Бушар устала справляться с бесконечной чередой проблем. Она в одиночку воспитывает четырех дочерей, пытается вернуть долги и много работает. Очередной случай вызывает у Кристен сомнения по поводу безумия подсудимого, что очень не нравится окружному прокурору. Внезапно женщина получает новое предложение и шанс расправиться с долгами: ее приглашает в напарники детектив, консультирующий католическую церковь. Бену не помешает стороннее мнение, ведь его самого просят определить, мог ли серийный убийца совершать преступления, ведомый дьяволом.



Смогут ли наука и религия ужиться вместе и какие леденящие душу открытия ждут героев? Сериал «Зло» смотреть онлайн приглашаем вас на видеосервисе Wink в подписке Amediateka.

