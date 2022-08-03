Зло. Сезон 1. Серия 11
Wink
Сериалы
Зло
1-й сезон
11-я серия
8.92019, Evil
Ужасы, Драма18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Зло (сериал, 2019) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон

О сериале

В центре сюжета — психолог, специализирующийся на событиях, которые пресса квалифицирует как «чудо». Реально ли этим явлениям нет объяснения или их все-таки можно научно обосновать? Компанию скептически настроенной девушке составят священник и мутноватого вида «синий воротничок».

Страна
США
Жанр
Мистика, Ужасы, Драма
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Зло»