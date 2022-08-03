Зло. Сезон 2. Серия 13
Wink
Сериалы
Зло
2-й сезон
13-я серия
8.92021, Evil
Ужасы, Драма18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Зло (сериал, 2021) сезон 2 серия 13 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон

О сериале

В центре сюжета — психолог, специализирующийся на событиях, которые пресса квалифицирует как «чудо». Реально ли этим явлениям нет объяснения или их все-таки можно научно обосновать? Компанию скептически настроенной девушке составят священник и мутноватого вида «синий воротничок».

Страна
США
Жанр
Мистика, Ужасы, Драма
Качество
Full HD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Зло»