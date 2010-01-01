Журов 2 (сериал, 2010) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Главный герой фильма – немолодой, честный, преданный своему делу работник прокуратуры. Как и в первой части, в очередных сериях он расследует шесть дел, встречаясь с самыми разными людьми, как по характерам, так и по социальному положению. И в каждом деле его опыт, смекалка и превосходное знание психологии позволяют докопаться до самой сути...



Сериал Журов 2 1 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.