Журов 2 (сериал, 2010) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно
9.22010, Журов 2. Серия 10
Детектив18+
Сезоны и серии
- 18+51 мин
Журов 2
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+51 мин
Журов 2
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+53 мин
Журов 2
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+52 мин
Журов 2
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+51 мин
Журов 2
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+52 мин
Журов 2
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+51 мин
Журов 2
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+52 мин
Журов 2
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+53 мин
Журов 2
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+51 мин
Журов 2
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+52 мин
Журов 2
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+52 мин
Журов 2
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+53 мин
Журов 2
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+52 мин
Журов 2
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+53 мин
Журов 2
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+50 мин
Журов 2
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
О сериале
Главный герой фильма – немолодой, честный, преданный своему делу работник прокуратуры. Как и в первой части, в очередных сериях он расследует шесть дел, встречаясь с самыми разными людьми, как по характерам, так и по социальному положению. И в каждом деле его опыт, смекалка и превосходное знание психологии позволяют докопаться до самой сути...
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
5.9 IMDb
- Режиссёр
Карен
Оганесян
- Актёр
Андрей
Панин
- ЕСАктриса
Елена
Сафонова
- Актриса
Олеся
Судзиловская
- АКАктёр
Андрей
Карако
- БПАктёр
Борис
Полунин
- Актриса
Юлия
Рутберг
- ИЛАктёр
Игорь
Ливанов
- ВЗАктёр
Валерий
Зеленский
- ИЗАктёр
Игорь
Злотников
- ВКАктёр
Виталий
Кравченко
- МБСценарист
Михаил
Бартенев
- ВОСценарист
Виктор
Ольшанский
- Продюсер
Сергей
Даниелян
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- АМПродюсер
Арам
Мовсесян
- АГХудожник
Александр
Гиляревский
- ИЩХудожник
Игорь
Щелоков
- ВБОператор
Владимир
Брыляков
- ВПОператор
Вадим
Потеев
- ИДКомпозитор
Илья
Духовный