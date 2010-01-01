Журов 2 (сериал, 2010) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн
9.22010, Журов 2. Серия 14
Детектив18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Главный герой фильма – немолодой, честный, преданный своему делу работник прокуратуры. Как и в первой части, в очередных сериях он расследует шесть дел, встречаясь с самыми разными людьми, как по характерам, так и по социальному положению. И в каждом деле его опыт, смекалка и превосходное знание психологии позволяют докопаться до самой сути...
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
5.9 IMDb
- Режиссёр
Карен
Оганесян
- Актёр
Андрей
Панин
- ЕСАктриса
Елена
Сафонова
- Актриса
Олеся
Судзиловская
- АКАктёр
Андрей
Карако
- БПАктёр
Борис
Полунин
- Актриса
Юлия
Рутберг
- ИЛАктёр
Игорь
Ливанов
- ВЗАктёр
Валерий
Зеленский
- ИЗАктёр
Игорь
Злотников
- ВКАктёр
Виталий
Кравченко
- МБСценарист
Михаил
Бартенев
- ВОСценарист
Виктор
Ольшанский
- Продюсер
Сергей
Даниелян
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- АМПродюсер
Арам
Мовсесян
- АГХудожник
Александр
Гиляревский
- ИЩХудожник
Игорь
Щелоков
- ВБОператор
Владимир
Брыляков
- ВПОператор
Вадим
Потеев
- ИДКомпозитор
Илья
Духовный