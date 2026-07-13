Живой. Сезон 1. Серия 12
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Сериалы
Живой
1-й сезон
12-я серия
2017, Живой. Сезон 1. Серия 12
Детектив18+
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Живой (сериал, 2017) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Журналист популярного интернет-издания выходит на след могущественного преступного синдиката, который замешан в убийствах богатейших людей страны. Но, несмотря на доказательства, ему никто не верит.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

7.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Живой»