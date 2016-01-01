Замуж после всех (сериал, 2016) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Лене Крапивиной далеко за тридцать, и она отчаянно хочет замуж, но очередной жених сбегает из-под венца. Уже несколько попыток Лены построить семью заканчивались фатально и нелепо. Подруга убеждает Лену, что на ней лежит какое-то заклятье. Героиня обращается к гадалке и выясняет, что заклятье действительно есть.

