Замуж после всех
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Замуж после всех

Замуж после всех (сериал, 2016) смотреть онлайн

2016, Замуж после всех 1 сезон
Мелодрамы, Детективы12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Лене Крапивиной далеко за тридцать, и она отчаянно хочет замуж, но очередной жених сбегает из-под венца. Уже несколько попыток Лены построить семью заканчивались фатально и нелепо. Подруга убеждает Лену, что на ней лежит какое-то заклятье. Героиня обращается к гадалке и выясняет, что заклятье действительно есть.

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Рейтинг

7.0 КиноПоиск
3.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Замуж после всех»

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