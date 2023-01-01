Замуж после всех (сериал, 2016) смотреть онлайн
2016, Замуж после всех 1 сезон
Мелодрамы, Детективы12+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Лене Крапивиной далеко за тридцать, и она отчаянно хочет замуж, но очередной жених сбегает из-под венца. Уже несколько попыток Лены построить семью заканчивались фатально и нелепо. Подруга убеждает Лену, что на ней лежит какое-то заклятье. Героиня обращается к гадалке и выясняет, что заклятье �действительно есть.
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыКомедии, Мелодрамы, Детективы, Мини-сериалы
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
3.9 IMDb
- Режиссёр
Ашот
Кещян
- Актриса
Эльвира
Болгова
- Актриса
Ольга
Морозова
- АЗАктёр
Алексей
Зубков
- КНАктриса
Ксения
Николаева
- ОКАктриса
Оксана
Коляденко
- АМАктриса
Антонина
Макарчук
- Актёр
Яков
Кучеревский
- ЕЗАктриса
Елизавета
Зайцева
- АИАктёр
Андрей
Исаенко
- АПАктриса
Александра
Польгуй
- АЗСценарист
Андрей
Забияка
- Сценарист
Антон
Лирник
- Продюсер
Родион
Павлючик
- ИМПродюсер
Игорь
Марин
- АЗПродюсер
Андрей
Забияка
- ВЛХудожник
Владимир
Лысак
- СГОператор
Сергей
Граблёв
- ВЦКомпозитор
Валерий
Царьков