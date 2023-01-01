Биография

Антонина Макарчук – актриса театра и кино. Появилась на свет 19 мая 1973 года. После окончания школы поступила в Днепропетровское театральное училище, где была определена на курс Пинской. После выпуска в 1992 году переехала в Киев. В 2000 выпустилась из Киевского национального университета культуры и искусств, где выучилась на хореографа. С того момента начала активно сниматься в рекламе и принимать предложения на участие в театральных пьесах. Первую роль Антонина Макарчук получила в кино в 2004 году, снявшись в картине «Второй фронт». Личная жизнь актрисы окутана тайной, она не разглашает о ней никакой информации. Известно только, что в 2005 году у нее родился сын Федор. Первый фильм Антонины Макарчук, который принес ей широкую популярность среди зрителей и режиссеров, был «По закону». В нем актриса сыграла главную роль – майора Алчевскую. Чтобы познакомиться с игрой Макарчук, стоит посмотреть такие ее картины: «Миф об идеальном мужчине», «Вера, Надежда, Любовь», «Танец нашей любви», «Мама поневоле», «Женский доктор», «Опасный город», «Замуж после всех», «Правила боя», «Опер по вызову», «Я все тебе докажу», «Следователь Горчакова».