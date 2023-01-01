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Антонина Макарчук
Антонина Макарчук

Антонина Макарчук

Карьера
Актриса
Дата рождения
19 мая 1973 г. (51 год)

Биография

Антонина Макарчук – актриса театра и кино. Появилась на свет 19 мая 1973 года. После окончания школы поступила в Днепропетровское театральное училище, где была определена на курс Пинской. После выпуска в 1992 году переехала в Киев. В 2000 выпустилась из Киевского национального университета культуры и искусств, где выучилась на хореографа. С того момента начала активно сниматься в рекламе и принимать предложения на участие в театральных пьесах. Первую роль Антонина Макарчук получила в кино в 2004 году, снявшись в картине «Второй фронт». Личная жизнь актрисы окутана тайной, она не разглашает о ней никакой информации. Известно только, что в 2005 году у нее родился сын Федор. Первый фильм Антонины Макарчук, который принес ей широкую популярность среди зрителей и режиссеров, был «По закону». В нем актриса сыграла главную роль – майора Алчевскую. Чтобы познакомиться с игрой Макарчук, стоит посмотреть такие ее картины: «Миф об идеальном мужчине», «Вера, Надежда, Любовь», «Танец нашей любви», «Мама поневоле», «Женский доктор», «Опасный город», «Замуж после всех», «Правила боя», «Опер по вызову», «Я все тебе докажу», «Следователь Горчакова».

Фильмография

Актриса