Закрытая школа (сериал, 2012) сезон 3 серия 23 смотреть онлайн

Новый учебный год в пансионе «Логос» обещает новые повороты в расследовании Андрея, Макса, Ромы, Вики и Даши. Какие открытия ждут ребят, расскажет 3 сезон сериала «Закрытая школа» на Wink. Потерявший родителей Андрей Авдеев и его друзья узнают все больше шокирующих деталей из истории интерната. Ученики близки к разгадке самого чудовищного секрета «Логоса», и это очень не нравится тем, кто замешан в темных делах на территории бывшей усадьбы графа Щербатова. Чтобы помешать нашим героям докопаться до истины, они устраивают нападение на Андрея после урока фехтования и стрельбу в лесу во время прогулки Даши, Ромы и Вики. Макс же оказывается запертым в бойлерной. Удастся ли ребятам спастись, покажет 3 сезон сериала «Закрытая школа», который вы можете смотреть онлайн на Wink.

