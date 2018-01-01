Закрытая школа (сериал, 2012) сезон 3 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Новый учебный год в пансионе «Логос» обещает новые повороты в расследовании Андрея, Макса, Ромы, Вики и Даши. Какие открытия ждут ребят, расскажет 3 сезон сериала «Закрытая школа» на Wink. Потерявший родителей Андрей Авдеев и его друзья узнают все больше шокирующих деталей из истории интерната. Ученики близки к разгадке самого чудовищного секрета «Логоса», и это очень не нравится тем, кто замешан в темных делах на территории бывшей усадьбы графа Щербатова. Чтобы помешать нашим героям докопаться до истины, они устраивают нападение на Андрея после урока фехтования и стрельбу в лесу во время прогулки Даши, Ромы и Вики. Макс же оказывается запертым в бойлерной. Удастся ли ребятам спастись, покажет 3 сезон сериала «Закрытая школа», который вы можете смотреть онлайн на Wink.
Рейтинг
- ОАРежиссёр
Олег
Асадулин
- Режиссёр
Константин
Статский
- АЗРежиссёр
Андрей
Записов
- АЗРежиссёр
Александр
Зеленков
- Актёр
Павел
Прилучный
- ЕБАктёр
Евгений
Березовский
- ЮААктриса
Юлия
Агафонова
- Актриса
Луиза-Габриэла
Бровина
- ИГАктёр
Иван
Гордиенко
- АВАктриса
Алина
Васильева
- ПДАктёр
Прохор
Дубравин
- Актриса
Марина
Казанкова
- Актёр
Алексей
Коряков
- Актриса
Татьяна
Космачева
- ОВСценарист
Оксана
Васина
- ВБСценарист
Виктория
Беляева
- ММСценарист
Мария
Мазурова
- СГСценарист
Светлана
Гиршон
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- ААПродюсер
Александр
Акопов
- НШПродюсер
Наталия
Шнейдерова
- ОЕПродюсер
Оксана
Евзрезова
- ПЛХудожник
Павел
Лычкин
- ОЦХудожница
Ольга
Цыба
- ОАХудожница
Олеся
Алексеева
- ОМХудожница
Ольга
Максимова
- ГНМонтажёр
Григорий
Нарушев
- АНМонтажёр
Антон
Новосельцев
- МРМонтажёр
Михаил
Романов
- ИШМонтажёр
Игорь
Шелюк
- ВАОператор
Виталий
Абрамов
- РБОператор
Роман
Бурденюк
- НПОператор
Николай
Перфилов
- АКОператор
Андрей
Крохалев
- АШКомпозитор
Антон
Шварц
- АНКомпозитор
Антон
Новосельцев
- ДНКомпозитор
Денис
Новиков
- ДЧКомпозитор
Дмитрий
Чижевский