Закрытая школа (Сериал, 2011 год) смотреть онлайн

Сюжет

Подростки бросают вызов страшным загадкам, спрятанным в глубинах своей школы. Мистический триллер с Павлом Прилучным в главной роли.



Действие сериала происходит в школе-интернате «Логос», расположенной на территории бывшего советского спецприемника для детей врагов нар�ода. Андрей и его младшая сестра Надя оказываются в этом учебном заведении после трагического известия о смерти родителей. В школе они знакомятся с другими учениками и вскоре узнают, что их предки как-то связаны с этим загадочным и таинственным местом. Объединившись, подростки пытаются выяснить правду о прошлом интерната и узнать, что на самом деле скрывают от них учителя. Сериал является отечественной адаптацией испанского хита «Черная лагуна».



Удастся ли друзьям докопаться до истины, узнаете в захватывающем триллере «Закрытая школа». Сериал смотреть онлайн в хорошем качестве можно уже сейчас на видеосервисе Wink!



Все сезоны сериала Закрытая школа смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.