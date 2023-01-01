Закрытая школа (Сериал, 2011 год) смотреть онлайн
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Сюжет
Подростки бросают вызов страшным загадкам, спрятанным в глубинах своей школы. Мистический триллер с Павлом Прилучным в главной роли.
Действие сериала происходит в школе-интернате «Логос», расположенной на территории бывшего советского спецприемника для детей врагов нар�ода. Андрей и его младшая сестра Надя оказываются в этом учебном заведении после трагического известия о смерти родителей. В школе они знакомятся с другими учениками и вскоре узнают, что их предки как-то связаны с этим загадочным и таинственным местом. Объединившись, подростки пытаются выяснить правду о прошлом интерната и узнать, что на самом деле скрывают от них учителя. Сериал является отечественной адаптацией испанского хита «Черная лагуна».
Удастся ли друзьям докопаться до истины, узнаете в захватывающем триллере «Закрытая школа». Сериал смотреть онлайн в хорошем качестве можно уже сейчас на видеосервисе Wink!
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Информация
Рейтинг
- ОАРежиссёр
Олег
Асадулин
- Режиссёр
Константин
Статский
- АЗРежиссёр
Андрей
Записов
- АЗРежиссёр
Александр
Зеленков
- Актёр
Павел
Прилучный
- ЕБАктёр
Евгений
Березовский
- ЮААктриса
Юлия
Агафонова
- Актриса
Луиза-Габриэла
Бровина
- ИГАктёр
Иван
Гордиенко
- АВАктриса
Алина
Васильева
- ПДАктёр
Прохор
Дубравин
- Актриса
Марина
Казанкова
- Актёр
Алексей
Коряков
- Актриса
Татьяна
Космачева
- ОВСценарист
Оксана
Васина
- ВБСценарист
Виктория
Беляева
- ММСценарист
Мария
Мазурова
- СГСценарист
Светлана
Гиршон
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- ААПродюсер
Александр
Акопов
- НШПродюсер
Наталия
Шнейдерова
- ОЕПродюсер
Оксана
Евзрезова
- ПЛХудожник
Павел
Лычкин
- ОЦХудожница
Ольга
Цыба
- ОАХудожница
Олеся
Алексеева
- ОМХудожница
Ольга
Максимова
- ГНМонтажёр
Григорий
Нарушев
- АНМонтажёр
Антон
Новосельцев
- МРМонтажёр
Михаил
Романов
- ИШМонтажёр
Игорь
Шелюк
- ВАОператор
Виталий
Абрамов
- РБОператор
Роман
Бурденюк
- НПОператор
Николай
Перфилов
- АКОператор
Андрей
Крохалев
- АШКомпозитор
Антон
Шварц
- АНКомпозитор
Антон
Новосельцев
- ДНКомпозитор
Денис
Новиков
- ДЧКомпозитор
Дмитрий
Чижевский