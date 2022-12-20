Я буду ждать тебя всегда. Серия 2
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Я буду ждать тебя всегда
1-й сезон
2-я серия

Я буду ждать тебя всегда (сериал, 2014) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

9.12014, Я буду ждать тебя всегда. Серия 2
Мелодрама16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Алена поступила в сельскохозяйственную академию, но приняла решение перейти на заочное обучение, чтобы поехать жить и работать к любимой бабушке в посёлок. Но не только она вернулась домой, домой из армии вернулся и друг её детства Толик. Он предпринимает попытки ухаживать за Аленой и даже подсылает к ним в дом соседку, чтобы сосватать девушку. Но Алена отказывает: у неё и так все хорошо, а замуж она пойдёт только за любимого. Бабушка-бухгалтер устраивает внучку в теплицу, где работает сама. Толик и в обычное время не прочь выпить, а после отказа и вовсе уходит в запой. В это время из Лондона прилетает сын директора теплицы, и переплетения человеческих судеб запутываются все сильнее...

Страна
Украина, Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

5.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Я буду ждать тебя всегда»