Я буду ждать тебя всегда (сериал, 2014) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
9.12014, Я буду ждать тебя всегда. Серия 2
Мелодрама16+
Сезоны и серии
О сериале
Алена поступила в сельскохозяйственную академию, но приняла решение перейти на заочное обучение, чтобы поехать жить и работать к любимой бабушке в посёлок. Но не только она вернулась домой, домой из армии вернулся и друг её детства Толик. Он предпринимает попытки ухаживать за Аленой и даже подсылает к ним в дом соседку, чтобы сосватать девушку. Но Алена отказывает: у неё и так все хорошо, а замуж она пойдёт только за любимого. Бабушка-бухгалтер устраивает внучку в теплицу, где работает сама. Толик и в обычное время не прочь выпить, а после отказа и вовсе уходит в запой. В это время из Лондона прилетает сын директора теплицы, и переплетения человеческих судеб запутываются все сильнее...
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
- АИРежиссёр
Александр
Итыгилов мл.
- ЛХАктриса
Лилия
Хасанова
- ИНАктёр
Игорь
Новоселов
- Актёр
Артем
Григорьев
- Актриса
Ольга
Матешко
- Актриса
Наталья
Хорохорина
- АКАктриса
Анна
Канарис
- НБАктёр
Николай
Боклан
- АЛАктриса
Анна
Легчилова
- Актриса
Дарья
Иванова
- СКАктёр
Сергей
Калантай
- ВАСценарист
Вадим
Авлошенко
- ИЗПродюсер
Ирина
Заря
- МПХудожница
Марина
Пшеничникова
- АПХудожник
Анатолий
Пидопригора
- ИИОператор
Игорь
Иванов
- РДКомпозитор
Роман
Дудчик