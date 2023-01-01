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Я буду ждать тебя всегда
Актёры и съёмочная группа сериала «Я буду ждать тебя всегда»

Актёры и съёмочная группа сериала «Я буду ждать тебя всегда»

Режиссёры

Александр Итыгилов мл.

Александр Итыгилов мл.

Режиссёр

Актёры

Лилия Хасанова

Лилия Хасанова

АктрисаАлёнка Строгова
Игорь Новоселов

Игорь Новоселов

АктёрВладислав Кузнецов
Артем Григорьев

Артем Григорьев

АктёрАнатолий Ляхов
Ольга Матешко

Ольга Матешко

АктрисаКлавдия Степановна
Наталья Хорохорина

Наталья Хорохорина

АктрисаПолина
Анна Канарис

Анна Канарис

АктрисаВероника Гурьянова
Николай Боклан

Николай Боклан

АктёрНиколай Николаевич Кузнецов
Анна Легчилова

Анна Легчилова

АктрисаОльга
Дарья Иванова

Дарья Иванова

АктрисаВаля
Сергей Калантай

Сергей Калантай

АктёрСергей Иванович Гурьянов

Сценаристы

Вадим Авлошенко

Вадим Авлошенко

Сценарист

Продюсеры

Ирина Заря

Ирина Заря

Продюсер

Художники

Марина Пшеничникова

Марина Пшеничникова

Художница
Анатолий Пидопригора

Анатолий Пидопригора

Художник

Операторы

Игорь Иванов

Игорь Иванов

Оператор

Композиторы

Роман Дудчик

Роман Дудчик

Композитор