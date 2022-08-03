Всегда говори «всегда» 6 (сериал, 2010) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
9.52010, Всегда говори «всегда» 6. Серия 3
Мелодрама16+
Эта серия пока недоступна
О сериале
У Ольги Барышевой обнаруживают онкологическое заболевание, а ее подруга Надежда вновь теряет любимого. Надя в депрессии после того как пережила автокатастрофу. Психолог МЧС Евгений Синцов становится для Нади другом, который помогает ей пережить эту жизненную ситуацию. Болезнь Ольги тем временем отодвигает проблемы Барышевых на второй план, а Надя приходит на помощь подруге.
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
- ИМРежиссёр
Игорь
Мужжухин
- Актриса
Мария
Порошина
- Актёр
Ярослав
Бойко
- Актриса
Татьяна
Абрамова
- ОААктёр
Олег
Алмазов
- ЮДАктриса
Юлия
Дюльдина
- АОАктёр
Александр
Орав
- ЕФАктёр
Евгений
Филичкин
- ЕААктриса
Екатерина
Астахова
- ВДАктёр
Валерий
Девятых
- АОАктёр
Алексей
Осипов
- НХСценарист
Наталья
Хлопецкая
- СГСценарист
Светлана
Гольцман
- АМСценарист
Анна
Михалева
- ОМПродюсер
Ольга
Манеева
- Актёр дубляжа
Владислав
Ветров
- ВРХудожник
Владимир
Родимов
- ХХХудожник
Хайям
Ханукаев
- ЕХОператор
Евгений
Хлопецкий
- ВБКомпозитор
Владимир
Баскин
- ИМКомпозитор
Игорь
Матета
- Композитор
Алексей
Чинцов