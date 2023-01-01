Всегда говори «всегда» 6
Wink
Сериалы
Всегда говори «всегда» 6

Всегда говори «всегда» 6 (сериал, 2010) смотреть онлайн

9.52010, Всегда говори «всегда» 6 1 сезон
Мелодрамы16+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

У Ольги Барышевой обнаруживают онкологическое заболевание, а ее подруга Надежда вновь теряет любимого. Надя в депрессии после того как пережила автокатастрофу. Психолог МЧС Евгений Синцов становится для Нади другом, который помогает ей пережить эту жизненную ситуацию. Болезнь Ольги тем временем отодвигает проблемы Барышевых на второй план, а Надя приходит на помощь подруге.

Все сезоны сериала Всегда говори «всегда» 6 смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

5.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Всегда говори «всегда» 6»

Всё