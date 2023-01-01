Всегда говори «всегда» 6 (сериал, 2010) смотреть онлайн
9.52010, Всегда говори «всегда» 6 1 сезон
Мелодрамы16+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
У Ольги Барышевой обнаруживают онкологическое заболевание, а ее подруга Надежда вновь теряет любимого. Надя в депрессии после того как пережила автокатастрофу. Психолог МЧС Евгений Синцов становится для Нади другом, который помогает ей пережить эту жизненную ситуацию. Болезнь Ольги тем вре�менем отодвигает проблемы Барышевых на второй план, а Надя приходит на помощь подруге.
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Информация
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5.3 КиноПоиск
- ИМРежиссёр
Игорь
Мужжухин
- Актриса
Мария
Порошина
- Актёр
Ярослав
Бойко
- Актриса
Татьяна
Абрамова
- ОААктёр
Олег
Алмазов
- ЮДАктриса
Юлия
Дюльдина
- АОАктёр
Александр
Орав
- ЕФАктёр
Евгений
Филичкин
- ЕААктриса
Екатерина
Астахова
- ВДАктёр
Валерий
Девятых
- АОАктёр
Алексей
Осипов
- НХСценарист
Наталья
Хлопецкая
- СГСценарист
Светлана
Гольцман
- АМСценарист
Анна
Михалева
- ОМПродюсер
Ольга
Манеева
- Актёр дубляжа
Владислав
Ветров
- ВРХудожник
Владимир
Родимов
- ХХХудожник
Хайям
Ханукаев
- ЕХОператор
Евгений
Хлопецкий
- ВБКомпозитор
Владимир
Баскин
- ИМКомпозитор
Игорь
Матета
- Композитор
Алексей
Чинцов