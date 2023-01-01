Всегда говори «всегда» 6 (сериал, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

У Ольги Барышевой обнаруживают онкологическое заболевание, а ее подруга Надежда вновь теряет любимого. Надя в депрессии после того как пережила автокатастрофу. Психолог МЧС Евгений Синцов становится для Нади другом, который помогает ей пережить эту жизненную ситуацию. Болезнь Ольги тем вре�менем отодвигает проблемы Барышевых на второй план, а Надя приходит на помощь подруге.



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