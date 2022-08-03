Венец творения. Серия 1
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Венец творения (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

9.02019, Венец творения. Серия 1
Мелодрама18+

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О сериале

История любви между успешной бизнес-леди Лизой и скромным массажистом Евгением. В день рождения Лизы всe идeт кувырком. Вдобавок ко всему на праздник не приезжает жених, которого она так ждала.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

7.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Венец творения»