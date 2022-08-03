В клетке (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
8.92019, В клетке. Сезон 1. Серия 3
Драма, Криминал18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Отсидевший срок за хранение наркотиков боец ММА Сергей Евдокимов возвращается в родной Калининград, куда прибывает его отец Олег ― бывший чемпион ММА, ставший в Москве фитнес-тренером. Мужчины понимают, что город сильно изменился за время их отсутствия. Как выжить в этом порочном месте?
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.0 IMDb
- Режиссёр
Артем
Аксененко
- СПРежиссёр
Сергей
Пикалов
- Актёр
Павел
Прилучный
- Актёр
Владимир
Епифанцев
- Актёр
Артур
Ваха
- Актриса
Агата
Муцениеце
- ЕМАктриса
Екатерина
Маликова
- НПАктриса
Наталья
Парашкина
- ЯНАктриса
Яна
Науменко
- ВБАктёр
Вилен
Бабичев
- Актёр
Даниил
Воробьев
- Актриса
Лаура
Кеосаян
- СССценарист
Слава
Синица
- ИЖСценарист
Иван
Житов
- РМПродюсер
Рафаел
Минасбекян
- СМПродюсер
Софья
Митрофанова
- Продюсер
Джаник
Файзиев
- Продюсер
Тимур
Вайнштейн
- АНХудожница
Анастасия
Номоконова
- СЛХудожница
Светлана
Литвинова
- АБХудожница
Анастасия
Баталова
- ЕПМонтажёр
Евгений
Потапов
- ОММонтажёр
Олег
Малыгин
- АСМонтажёр
Алексей
Смирнов
- Оператор
Вячеслав
Лисневский
- Композитор
Вадим
Маевский
- АТКомпозитор
Александр
Туркунов
- АЧКомпозитор
Алёна
Чапала
- СШКомпозитор
Сергей
Шиншинов