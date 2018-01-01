В клетке (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

Wink
В клетке
1-й сезон

8.92019, В клетке. Сезон 1 10 серий
Драма, Криминал18+

О сериале

Отсидевший срок за хранение наркотиков боец ММА Сергей Евдокимов возвращается в родной Калининград, куда прибывает его отец Олег ― бывший чемпион ММА, ставший в Москве фитнес-тренером. Мужчины понимают, что город сильно изменился за время их отсутствия. Как выжить в этом порочном месте?

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «В клетке»