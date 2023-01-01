В клетке
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В клетке

В клетке (сериал, 2019) смотреть онлайн

8.92019, В клетке 1 сезон
Драмы, Криминал18+

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Сюжет

Отсидевший срок за хранение наркотиков боец ММА Сергей Евдокимов возвращается в родной Калининград, куда прибывает его отец Олег ― бывший чемпион ММА, ставший в Москве фитнес-тренером. Мужчины понимают, что город сильно изменился за время их отсутствия. Как выжить в этом порочном месте?

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Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «В клетке»

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