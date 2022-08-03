В клетке (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Отсидевший срок за хранение наркотиков боец ММА Сергей Евдокимов возвращается в родной Калининград, куда прибывает его отец Олег ― бывший чемпион ММА, ставший в Москве фитнес-тренером. Мужчины понимают, что город сильно изменился за время их отсутствия. Как выжить в этом порочном месте?

