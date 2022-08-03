Тюдоры. Сезон 3. Серия 2
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Тюдоры
3-й сезон
2-я серия

Тюдоры (сериал, 2009) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн

9.12009, The Tudors 3.2
Драма, Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Шум, вызванный решением Короля порвать с Католическиой Церковью, оборачивается восстанием, которое известно как «Паломничество Грейса».

Страна
Великобритания, США, Ирландия, Канада
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Тюдоры»