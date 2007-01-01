Тюдоры (сериал, 2007) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сюжет

Генрих VIII узнал, что его союзник, Император Чарльз I из Испании, освободил французского Короля Франциса из тюрьмы. Теперь он вынужден искать другую поддержку в Европе. Анна Болейн отвергает предложения Генриха стать его единственной госпожой.



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