Тюдоры (сериал, 2007) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Тюдоры. Сезон 1. Серия 4
Тюдоры
1-й сезон
4-я серия

За публичное обвинение Мартина Лютера в книге «Защита Семи Таинств» римский папа нарекает Генриха «Защитником веры». Cтрасть Генриха к Анне Болейн только усиливается.

Страна
США, Ирландия, Великобритания, Канада
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
55 мин / 00:55

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Тюдоры»