Тюдоры (сериал, 2007) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

Король Генрих просит Чарльза сопроводить его сестру Маргариту к Герцогу Суффолка, чтобы обручиться. Посланники от Священного Римского Императора встречаются с кардиналом Уолси и решают, как лучше можно укрепить договор между двумя нациями.



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