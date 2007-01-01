Тюдоры. Сезон 1. Серия 3
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Тюдоры (сериал, 2007) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

9.12007, The Tudors 1.3
Драмы, Военные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Король Генрих просит Чарльза сопроводить его сестру Маргариту к Герцогу Суффолка, чтобы обручиться. Посланники от Священного Римского Императора встречаются с кардиналом Уолси и решают, как лучше можно укрепить договор между двумя нациями.

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Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Тюдоры»

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