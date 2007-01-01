Тюдоры. Сезон 1. Серия 2
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Тюдоры (сериал, 2007) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

9.12007, The Tudors 1.2
Драма, Военный18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Генрих и суд идут на саммит, чтобы подписать договор с Францией. В то же время, Генрих принимает к себе новую любовницу — Мэри Болейн.

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Страна
США, Ирландия, Великобритания, Канада
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
54 мин / 00:54

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Тюдоры»