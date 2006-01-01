Свой-чужой. Серия 7
Wink
Сериалы
Свой-чужой
1-й сезон
7-я серия

Свой-чужой (сериал, 2006) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

8.22006, Свой-чужой. Серия 7
Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Крестный отец крупной криминальной группировки стал влиятельным банкиром. На его дне рождения друзья, соратники и любимые в разные годы женщины. Одно омрачает праздник — он знает, что в его организацию внедрился кто-то из «органов». Герой решает ответить ударом на удар — отправить своего приемного сына на работу в прокуратуру...

Сериал Свой-чужой 1 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Криминал
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Свой-чужой»