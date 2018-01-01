Свой-чужой (сериал, 2006) сезон 1 смотреть онлайн

Крестный отец крупной криминальной группировки стал влиятельным банкиром. На его дне рождения друзья, соратники и любимые в разные годы женщины. Одно омрачает праздник — он знает, что в его организацию внедрился кто-то из «органов». Герой решает ответить ударом на удар — отправить своего приемного сына на работу в прокуратуру...

