WinkСериалыСвой-чужой1-й сезон
Свой-чужой (сериал, 2006) сезон 1 смотреть онлайн
8.22006, Свой-чужой. Сезон 1 12 серий
Криминал18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Крестный отец крупной криминальной группировки стал влиятельным банкиром. На его дне рождения друзья, соратники и любимые в разные годы женщины. Одно омрачает праздник — он знает, что в его организацию внедрился кто-то из «органов». Герой решает ответить ударом на удар — отправить своего приемного сына на работу в прокуратуру...
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Сергей
Попов
- АЛАктёр
Александр
Лымарев
- Актёр
Александр
Галибин
- Актёр
Андрей
Смоляков
- Актриса
Анна
Дубровская
- Актёр
Александр
Дьяченко
- Актриса
Алиса
Признякова
- Актёр
Артур
Ваха
- АКАктёр
Алексей
Кашников
- МЕАктёр
Михаил
Евланов
- Актёр
Евгений
Филатов
- Сценарист
Илья
Тилькин
- АКСценарист
Андрей
Константинов
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- Продюсер
Юрий
Мороз
- ССПродюсер
Светлана
Слитюк
- НКХудожница
Наталья
Кочергина
- АВОператор
Антон
Вербин
- ДККомпозитор
Данила
Калашник