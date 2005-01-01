Свой человек. Серия 8
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Свой человек (сериал, 2005) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

8.42005, Свой человек. Серия 8
Драмы, Приключения18+

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Сюжет

Герой фильма — преуспевающий бизнесмен. И именно тогда, когда Сергей находится на вершине успеха, тесть предлагает ему сделать еще один шаг. Но для этого нужно очень многим поступиться. Сергей отказывается от выгодного предложения, и вся его налаженная жизнь тут же начинает рушиться...

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Приключения, Драмы

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Свой человек»

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