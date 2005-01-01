Свой человек (сериал, 2005) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

Герой фильма — преуспевающий бизнесмен. И именно тогда, когда Сергей находится на вершине успеха, тесть предлагает ему сделать еще один шаг. Но для этого нужно очень многим поступиться. Сергей отказывается от выгодного предложения, и вся его налаженная жизнь тут же начинает рушиться...

