WinkСериалыСвой человек1-й сезон2-я серия
Свой человек (сериал, 2005) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
8.42005, Свой человек. Серия 2
Драмы, Приключения18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Герой фильма — преуспевающий бизнесмен. И именно тогда, когда Сергей находится на вершине успеха, тесть предлагает ему сделать еще один шаг. Но для этого нужно очень многим поступиться. Сергей отказывается от выгодного предложения, и вся его налаженная жизнь тут же начинает рушиться...
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Информация
СтранаРоссия
КачествоSD
ЖанрыПриключения, Драмы
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
5.4 IMDb
- ЗМРежиссёр
Зульфикар
Мусаков
- АЧАктёр
Андрей
Чубченко
- АКАктёр
Андрей
Краско
- Актёр
Валерий
Баринов
- ОЛАктриса
Ольга
Левитина
- ЕЛАктриса
Елена
Липская
- ТЧАктриса
Татьяна
Черкасова
- Актёр
Сергей
Паршин
- Актриса
Екатерина
Стриженова
- АВАктёр
Александр
Высоковский
- ТПАктриса
Татьяна
Пискарева
- АССценарист
Алексей
Слаповский
- ОМПродюсер
Ольга
Манеева
- МШПродюсер
Михаил
Широков
- СБПродюсер
Сергей
Белошников
- ВЗМонтажёр
Владимир
Зимин
- ЮПКомпозитор
Юрий
Потеенко