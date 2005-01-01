Свой человек. Серия 6
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Свой человек
1-й сезон
6-я серия

Свой человек (сериал, 2005) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

8.42005, Свой человек. Серия 6
Драма, Приключения18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Герой фильма — преуспевающий бизнесмен. И именно тогда, когда Сергей находится на вершине успеха, тесть предлагает ему сделать еще один шаг. Но для этого нужно очень многим поступиться. Сергей отказывается от выгодного предложения, и вся его налаженная жизнь тут же начинает рушиться...

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Страна
Россия
Жанр
Приключения, Драма
Качество
SD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Свой человек»