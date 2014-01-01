Сватьи (сериал, 2014) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

Сватьи. Сезон 2. Серия 7
Комедия16+

О сериале

В огромной трехкомнатной квартире молодые родители, дети и бабушки стараются ужиться друг с другом. У каждой бабушки свои способы воспитания, молодые родители хотят свободы и избавления от чрезмерной опеки своих мам, а их дети, Денис и Алиса, пробуют этот мир на вкус и прочность, получая шишки и синяки. В этой обычной семье случаются маленькие катастрофы и всегда много гостей, которые вынуждены участвовать в жизни беспокойной семьи. И нет конца смешным, добрым, трогательным и неожиданным событиям в семье Мухиных…

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
3.9 IMDb

