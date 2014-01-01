Сватьи (сериал, 2014) сезон 2 серия 19 смотреть онлайн бесплатно
8.72014, Сватьи. Сезон 2. Серия 19
Комедия16+
О сериале
В огромной трехкомнатной квартире молодые родители, дети и бабушки стараются ужиться друг с другом. У каждой бабушки свои способы воспитания, молодые родители хотят свободы и избавления от чрезмерной опеки своих мам, а их дети, Денис и Алиса, пробуют этот мир на вкус и прочность, получая шишки и синяки. В этой обычной семье случаются маленькие катастрофы и всегда много гостей, которые вынуждены участвовать в жизни беспокойной семьи. И нет конца смешным, добрым, трогательным и неожиданным событиям в семье Мухиных…
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
3.9 IMDb
- ЮМРежиссёр
Юрий
Морозов
- Актриса
Людмила
Артемьева
- Актриса
Татьяна
Васильева
- Актёр
Роман
Маякин
- Актриса
Анна
Тараторкина
- РЩАктёр
Руслан
Щедрин
- КВАктриса
Ксения
Волкова
- АКАктёр
Анатолий
Кощеев
- АОАктёр
Алексей
Огурцов
- Актёр
Георгий
Мартиросян
- Актёр
Дмитрий
Белоцерковский
- АКСценарист
Александр
Кушнаренко
- ВИСценарист
Валентин
Иванов
- Сценарист
Константин
Кикичев
- Продюсер
Константин
Кикичев
- НКПродюсер
Наталия
Короткова
- ДГПродюсер
Дмитрий
Гуляев
- ИШМонтажёр
Игорь
Шелюк
- ДСОператор
Денис
Саидов
- АМОператор
Алексей
Малинкович
- АБОператор
Александр
Бурцев
- ДБКомпозитор
Дмитрий
Белан
- ОФКомпозитор
Олег
Федосеев
- СНКомпозитор
Сергей
Назаров