Стражи Отчизны (сериал, 2019) сезон 3 серия 11 смотреть онлайн бесплатно
- 18+43 мин
Стражи Отчизны
Сезон 3 Серия 1Бесплатно
- 18+43 мин
Стражи Отчизны
Сезон 3 Серия 2Бесплатно
- 18+43 мин
Стражи Отчизны
Сезон 3 Серия 3Бесплатно
- 18+43 мин
Стражи Отчизны
Сезон 3 Серия 4Бесплатно
- 18+44 мин
Стражи Отчизны
Сезон 3 Серия 5Бесплатно
- 18+44 мин
Стражи Отчизны
Сезон 3 Серия 6Бесплатно
- 18+43 мин
Стражи Отчизны
Сезон 3 Серия 7Бесплатно
- 18+43 мин
Стражи Отчизны
Сезон 3 Серия 8Бесплатно
- 18+44 мин
Стражи Отчизны
Сезон 3 Серия 9Бесплатно
- 18+44 мин
Стражи Отчизны
Сезон 3 Серия 10Бесплатно
- 18+44 мин
Стражи Отчизны
Сезон 3 Серия 11Бесплатно
- 18+45 мин
Стражи Отчизны
Сезон 3 Серия 12Бесплатно
- 18+44 мин
Стражи Отчизны
Сезон 3 Серия 13Бесплатно
- 18+46 мин
Стражи Отчизны
Сезон 3 Серия 14Бесплатно
- 18+44 мин
Стражи Отчизны
Сезон 3 Серия 15Бесплатно
- 18+44 мин
Стражи Отчизны
Сезон 3 Серия 16Бесплатно
О сериале
Продолжение истории о защитниках России, не подозревающих о своей важной миссии, пока в случае очередной опасности их не выводят из состояния глубокого гипноза. В новых сериях они встречают грозных противников, практически неуязвимых убийц. Смогут ли герои их одолеть, расскажет сериал «Стражи Отчизны» — 3 сезон смотреть онлайн можно на Wink.
У группы агентов под кодовым названием «Стражи Отчизны» серьезная проблема. Их иностранные враги запустили проект «Октопус» и активно вербуют в него россиян. Участникам вживляют особые чипы, под действием которых люди становятся кровожадными киллерами практически без слабых мест. Как бороться с такими технологиями знал покойный генерал Вавилов, но его исследования остались строго засекреченными. Стражам предстоит найти его документы, отбить нападение противника и защитить Россию.
Захватывающие битвы, закрученные интриги и любимые герои ждут вас в многосерийном боевике «Стражи Отчизны» — 3 сезон смотреть онлайн вы сможете на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- МКРежиссёр
Михаил
Колпахчиев
- СГРежиссёр
Серж
Греков
- ПСРежиссёр
Павел
Смирнов
- АКРежиссёр
Александр
Куйкка
- СВАктёр
Сергей
Воробьёв
- Актёр
Яков
Шамшин
- ДЛАктёр
Дмитрий
Лавров
- ДЛАктриса
Дарья
Ленда
- АСАктёр
Александр
Сластин
- ПЖАктёр
Петр
Журавлев
- АЕАктриса
Алла
Еминцева
- АКАктёр
Андрей
Кузнецов
- КУАктриса
Кристина
Убелс
- ЮУАктёр
Юрий
Уткин
- Актёр
Евгений
Михайленко
- МКСценарист
Михаил
Колпахчиев
- ААСценарист
Александр
Андреев
- АЗСценарист
Антон
Зинченко
- ЮШПродюсер
Юрий
Шалимов
- Продюсер
Марина
Белова
- МКПродюсер
Михаил
Колпахчиев
- ИЛПродюсер
Илья
Лобанов
- СЦХудожник
Станислав
Цвечковский
- АПМонтажёр
Андрей
Першин
- СЧОператор
Сергей
Чистяков
- АЕОператор
Александр
Евдокимов
- РМОператор
Родион
Морозов
- СГКомпозитор
Серж
Греков
- СБКомпозитор
Станислав
Балашов