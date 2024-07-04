Стражи Отчизны (сериал, 2019) сезон 3 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

Продолжение истории о защитниках России, не подозревающих о своей важной миссии, пока в случае очередной опасности их не выводят из состояния глубокого гипноза. В новых сериях они встречают грозных противников, практически неуязвимых убийц. Смогут ли герои их одолеть, расскажет сериал «Стражи Отчизны» — 3 сезон смотреть онлайн можно на Wink.



У группы агентов под кодовым названием «Стражи Отчизны» серьезная проблема. Их иностранные враги запустили проект «Октопус» и активно вербуют в него россиян. Участникам вживляют особые чипы, под действием которых люди становятся кровожадными киллерами практически без слабых мест. Как бороться с такими технологиями знал покойный генерал Вавилов, но его исследования остались строго засекреченными. Стражам предстоит найти его документы, отбить нападение противника и защитить Россию.



Захватывающие битвы, закрученные интриги и любимые герои ждут вас в многосерийном боевике «Стражи Отчизны» — 3 сезон смотреть онлайн вы сможете на видеосервисе Wink.

